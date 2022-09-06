خدمات مفقود في ناحية الطار وآل جويبر بمحافظة ذي قار (صور)

2022/09/06 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر مواطنون، اليوم الثلاثاء، عن خيبة

املهم بالحكومات المحلية التي تقاعست

ومنذ سنوات عدة عن تلبية حاجات المناطق

السكنية في ناحية الطار التابعة لقضاء

سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار رغم رصد

مبالغ كبيرة في تخص

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