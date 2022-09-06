مجلس الوزراء يتخذ قراراً يخص ضحايا ومصابي أحداث الخضراء الأخيرة

2022/09/06 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بضحايا ومصابي أحداث الخضراء الأخيرة.

وشهد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ثم اندلعت بعد ذلك اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستعمل حتى اللحظة الأخيرة، كما شدد على أن تعمل الحكومة من دون انفعالات إزاء الأحداث الأخيرة".وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرر عد كل من توفي في الاحداث الأخيرة شهيداً، بالإضافة إلى شمول جرحى الأحداث الأخيرة بقانون تعويض المتضررين"، معتبراً أن "ما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الحوار".

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