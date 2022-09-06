2022/09/06 | 18:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوضح المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية انه لا صحة لما يتداول بخصوص استدعاء رئيس مجلس...

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تنفي استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات أولاً على المسلة.

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