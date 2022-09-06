متحدث مجلس الوزراء: ما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الحوار

2022/09/06 | 18:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء 09/06/2022، عد كل من توفي بالأحداث الأخيرة شهيداً وشمول جرحاها...

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