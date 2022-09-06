قائد عمليات ديالى: تشكيلات الحشد تشرف على تأمين زيارة الأربعين وتفويج حشود الزائرين

2022/09/06 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، تنفيذ قطعاته عملية تأمين زيارة الأربعين وتفويج حشود الزائرين.

وقال الموسوي في بيان أن “تشكيلات الحشد تشرف على تأمين طرق منفذ المنذرية وجسر بحيرة حمرين لحماية قوافل الزائرين القادمين من خارج البلاد”.



مبينا أن “الوية 20 و23 و24 و110 مسؤوليتها حماية الطريق اضافة الى واجبات اللواء 28 بطريق بابا محمود وصولاً الى المنذرية.

وأضاف أن “هناك مهمات أخرى للواء الرابع وقوة من اللواء 62 لتفعيل العمل الاستخباري وتثبيت نقاط ومرابطات جديدة على طول الطرق الذي يسلكها الزوار”.



لافتا الى “اعادة الخطة النارية لمعالجة الاهداف الطارئة والتركيز على الجهد اللوجستي والخدمي والصحي لانجاح الزيارة الأربعينية.

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