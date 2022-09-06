2022/09/06 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي عن مبالغ خرافية، سيحصل عليها كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بموجب عقده الجديد مع النادي.

وجدد مبابي تعاقده مع بي إس جي، حتى صيف 2025، أواخر الموسم الماضي، ليفوت الفرصة على انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها أن كيليان سيحصل على 250 مليون دولار عن المواسم الثلاثة، أي ما يقرب من 83 مليون دولار في الموسم الواحد.

ولفتت أيضا إلى أن المهاجم الفرنسي الدولي، حصل على مكافأة توقيع ضخمة بقيمة 125 مليون دولار، تعد الأكبر لأي لاعب رياضي في التأريخ.

ويلعب كيليان مبابي بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انتقل إليه قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير صحفي.. مبالغ خرافية يحصل عليها كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير صحفي.. مبالغ خرافية يحصل عليها كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).