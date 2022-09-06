بويول: ليفاندوفسكي وبنزيما أفضل مهاجمين.. ولم يفت الأوان على عودة ميسي لبرشلونة

2022/09/06 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد كارليس بويول، مدافع نادي برشلونة الإسباني السابق، بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مُعتبرًا أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2022.

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