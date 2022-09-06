المحكمة الاتحادية العليا تنفي استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات

2022/09/06 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات إلى الجلسة الخاصة بطلب حل مجلس النواب.وقالت المحكمة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،إنه “لا صحة لما يتداول بخصوص استدعاء رئيس […]

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