المحكمة الاتحادية العليا: لا صحة لإستدعاء رئيس مجلس مفوضية الإنتخابات

2022/09/06 | 18:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات.

وقال المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية في توضيح رسمي تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إنه “لا صحة لما يتداول بخصوص استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الى جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالدعوى المنظورة منها والمتعلقة بطلب حل مجلس النواب”.

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