تحرك شيعي مكثف لمعرفة المتسبب في

2022/09/06 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تحرك اربع قوى شيعية لمعرفة من المتورط في التسريبات في ظل الاحتقان السياسي.وقالت المصادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التسريبات التي شملت قيادات سياسية عدة منها الشيعية بشكل مباشر شكلت نقطة موحدة للجميع في قلقها".واضافت ان "التسريبات من المحتمل ان تكون بداية لازمات اخرى خاصة وان البيئة السياسية في ظل الانسداد الحالي لا تتحمل هكذا تسريبات تؤدي الى المزيد من الاحتقان واثارة المشاكل"، مشيرا الى ان "4 قوى شيعية مهمة بدأت تتحرك بشكل فعلي لمعرفة من وراء التسريبات من خلال مخاطبة الدوائر الامنية المختصة التي لديها قدرات فنية في هذا الاتجاه".ولفتت الى ان "المخاوف من ان تكون التسريبات لعبة مخابراتية الهدف منها ضرب الاستقرار واثارة المزيد من السجالات في المشهد العراقي ومنع اي تقارب يحدث يفضي الى تشكيل حكومة وطنية"، مبينة ان "التسريبات خلقت ردة فعل في ملف امن الاتصالات وتغير انماطها والبحث عن اي خروقات قد تقود الى الجهات التي تقف وراء مايحصل".

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