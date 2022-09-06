مسؤول أميركي: روسيا تشتري ملايين الصواريخ والقذائف من كوريا الشمالية

2022/09/06 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية بصدد شراء ملايين الصواريخ والقذائف المدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

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