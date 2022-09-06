منها تتعلق بـ

2022/09/06 | 19:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، تم

فيها بحث تطورات الأحداث السياسية في

البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية التي

تتعلق بتقديم الخدم

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