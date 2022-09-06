أبو الغيط: الاتفاق بشكل نهائي على عقد القمة العربية بالجزائر.. ولا صحة للتأجيل

2022/09/06 | 19:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر في 1 و 2 نوفمبر القادم، مؤكداً أنه لا صحة للحديث عن احتمالات لتأجيل …

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