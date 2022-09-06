دول الخليج تطالب

2022/09/06 | 19:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، منصة "نتفليكس"، يتعارض مع "القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال.

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