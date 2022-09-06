النص الكامل لقرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

2022/09/06 | 19:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمويل وزارةالمالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة، لدعم زيارة الاربعينية.

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