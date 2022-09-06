2022/09/06 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن قتل ما اسماه الجوال في كمين نوعي جنوب بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" قوة امنية مشتركة نجحت في كمين نوعي قرب بزايز بهرز ضمن قاطع جنوب بعقوبة من قتل الجوال اخطر عناصر داعش الارهابي بعد رصد ومتابعة ميدانية".واضاف المصدر،ان" القتيل يعد من العناصر المهمة في خلايا داعش الارهابي وهو عراقي الجنسية وفق المعلومات الاولية وشارك باكثر من 4 عمليات ضد القوات الامنية في الاسابيع الاخيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عنصر داعشي بكمين لقوات الجيش في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عنصر داعشي بكمين لقوات الجيش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).