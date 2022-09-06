في خضم الحرب.. زيلنسكي يدعو للاستثمار في أوكرانيا

2022/09/06 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الثلاثاء، كلمة في بورصة نيويورك للترويج لأهمية بلاده للاستثمارات الأجنبية، حتى لو بدا أن النزاع مع روسيا لن ينتهي قريبا.

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