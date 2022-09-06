2022/09/06 | 20:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: توقع القيادي في تيار الحكمة، بليغ ابو كلل، أن يعود انصار التيار الصدري، إلى...

ظهرت المقالة سياسيون يتوقعون عودة الاحتجاجات بعد الاربعينية..



والارتطام الكبير محتمل أولاً على المسلة.

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