2022/09/06 | 20:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء 09/06/2022، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير...

ظهرت المقالة مدراء يهملون أسماء المحاضرين في تربية كركوك أولاً على المسلة.

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