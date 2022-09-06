الحكومة العراقية تخصص 3 مليارات دينار لمحافظة كربلاء

2022/09/06 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت الحكومة العراقية، اليوم

الثلاثاء، ثلاثة مليارات دينار إلى

محافظة كربلاء المقدسة، لدعم زيارة

أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت الحكومة العراقية، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، انه "تم

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