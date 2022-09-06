السيد الصدر “في زيارة الاربعين”: هناك جهات تريد زرع الفتنة ويجب تفويت الفرصة عليهم

2022/09/06 | 20:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه السيد مقتدى الصدر ان من الواجب لزاماً المحافظة على السلم والسلام في زيارة الأربعين لهذا العام بكافة أشكاله.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على التويتر، اليوم الثلاثاء، وتابعته “خبر برس” (واخ) ان “هناك جهات تريد زرع الفتنة..



فنرجو تضييع الفرصة على مبغضي هذه الزيارة وعلى حثالات البعث الصدامي وعلى أي وقح مهما كان ومن اي طرف” لافتاً الى أن “هذه الزيارة غالبا ما تكون عامة وغير منحصرة بالزوار العراقيين”.

مؤكداً على أن “أي إساءة او عنف أو أذى أو احتكاك او أي شيء من هذا القبيل فاننا براء منه ويجب ابلاغ الجهات المختصة لتقوم بواجبها تحت طائلة القانون لاغير”.

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