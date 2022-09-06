تسيير أول رحلة لإداء العمرة عبر منفذ عرعر

2022/09/06 | 20:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح المنفذ لتفويج المعتمرين برا بعد انقطاع دام ما يزيد عن 3 عقود.

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