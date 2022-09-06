وزير خارجية مصر يغادر اجتماعًا عربيًا بالقاهرة.. ونجلاء المنقوش: نحترم موقفه ولا نتوافق معه

2022/09/06 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة، مع تسليم رئاسة الدورة لوزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.

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