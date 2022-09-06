2022/09/06 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعود مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع بداية النسخة الجديدة من المسابقة القارية منتصف هذا الأسبوع، وذلك بإجراء مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.وكانت مدينة إسطنبول التركية استضافت في 25 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا المركز الخبري الوطني.

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