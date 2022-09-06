2022/09/06 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي امام المعتمرين، وتفويج القافلة الأولى برا عبر منفذ عرعر الحدودي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان” قافلة المعتمرين تضم ٢٥ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر منفذ عرعر..



الحج تعلن تسيير اول رحلة لاداء العمرة المركز الخبري الوطني.

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