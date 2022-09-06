2022/09/06 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارع يترقب قّرار الإتحادية بشأن حل البرلمان وقوى تقترح خارطة للأزمة خبير: إستقالة أي نائب تتحقق بعد مضي عام بموافقة الأغلبية بغداد – قصي منذر يترقب الشارع والاوساط السياسية اليوم الاربعاء، التئام المحكمة الاتحادية العليا ،للنطق بقرار حل البرلمان من عدمه بعد دعوة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة.وعقدت المحكمة […]

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