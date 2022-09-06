2022/09/06 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رابطة عربية تدعو إلى رفع مستوى عضوية فلسطين بالأمم المتحدة عمان – رند الهاشمي دعت الرابطة العربية للقانون الدولي ،الرؤساء العرب والجامعة العربية الى رفع مستوى عضوية دولة فلسطين بالامم المتحدة.وقال الامين العام للرابطة عبد الحسين شعبان في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اتفاقيات أوسلو ،تكاد تنهي عقدها الثالث دون أن تصل إلى مبتغاها […]

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