2022/09/06 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب السوري

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