هجوم صاروخي يستهدف مطار حلب

2022/09/06 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واعتعرض مطار حلب الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى هجوم صاروخي.وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في خبر تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قصفا صاروخيا إسرائيليا استهدف قبل قليل مطار حلب الدولي".وأضافت، أن "الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ وتمكنت من إسقاطها".





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