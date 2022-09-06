تركيا واليونان.. رسائل إردوغان

2022/09/06 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد التوتر بين تركيا واليونان إلى مستويات أكثر حدة عن السابق، بعدما هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أثينا بلغته "المألوفة"، قائلا: "لا نعترف باحتلالكم للجزر (في بحر إيجه).سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت.يمكننا أن نأتي على حين غرّة ذات ليلة".

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