2022/09/06 | 21:04 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تصاعد التوتر بين تركيا واليونان إلى مستويات أكثر حدة عن السابق، بعدما هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أثينا بلغته "المألوفة"، قائلا: "لا نعترف باحتلالكم للجزر (في بحر إيجه).
سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت.
يمكننا أن نأتي على حين غرّة ذات ليلة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا واليونان.. رسائل إردوغان "المألوفة" ومن يضع "الديناميت"؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت.
يمكننا أن نأتي على حين غرّة ذات ليلة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا واليونان.. رسائل إردوغان "المألوفة" ومن يضع "الديناميت"؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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