الصدر يحذر من

2022/09/06 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث زعيم التيار الصدري الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، على المحافظة على "السلم والسلام في زيارة الأربعين لهذا العام"، وهي المناسبة التي يقوم فيها الشيعة بإحياء ذكرى مرور 40 يومًا على ذكرى مقتل الحسين بن علي، وتتزامن هذا العام مع منتصف

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