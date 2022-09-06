انفجارات تهز مدينتي اللاذقية وحلب في سوريا

2022/09/06 | 21:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ذكرت وسائل إعلام محلية سورية، الثلاثاء 09/06/2022، أن أصوات انفجارات سمعت في مدينة اللاذقية...

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