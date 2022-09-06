2022/09/06 | 21:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية في جمهورية التشيك، فيت راكوسان، الثلاثاء 09/06/2022،...

ظهرت المقالة التشيك تتهم أردوغان بفتح الطريق أمام اللاجئين إلى أوروبا أولاً على المسلة.

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