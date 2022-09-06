محمد إمام يستعين بجمهوره لترشيح وجه جديد لتكون بطلة فلمه الجديد

2022/09/06 | 21:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الفنان محمد إمام، لتصوير فيلمه الجديد، الذي لم يكشف أي تفاصيل عنه، أو عن الأبطال المشاركين فيه، ويبحث إمام حالياً عن وجه نسائي جديد لتلعب بطولة الفيلم أمامه، ولذلك استعان بجمهوره لترشيح أحد الوجوه الجديدة للبطولة.

ونشر إمام عبر حسابه الخاص في “تويتر” صورة لخيال فتاة وعلّق عليها قائلاً: “بطله فيلمي الجديد… هتبقى وجه جديد ترشحولي مين من الوجوه الشابة الجديده تكون بطلة الفيلم؟”.

وتلقى محمد إمام تعليقات عدة من الجمهور ترشح أسماء وجوه جديدة لتكون البطلة أمامه، ومنهن تارا عماد وهدى المفتي ورنا سماحة، في حين علّق البعض طارحين اسم ويزو نجمة مسرح مصر لتكون البطلة أمامه، اما أطرف تعليق فكان من أحد المتابعين الذي رشّح الإعلامية لميس الحديدي لتكون البطلة أمامه، في حين أكد آخرون أن أي فنانة ستقف أمامه لن تفرق في الفيلم.

يُذكر أن محمد إمام شارك جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، احتفل من خلالها بوصول إيرادات فيلمه “عمهم” لنحو 50 مليون جنيه في شباك التذاكر، موجّهاً الشكر لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على مشاهدة العمل في دور السينما في ظل انتشار المنصات الرقمية.

وعلّق على الصورة قائلاً: “عمهم” 50 مليون جنيه إيرادات في مصر، الحمد لله رقم كبير في عز منافسة صعبة مع كبار نجوم مصر”.



وأضاف: شكراً لكل واحد قطع تذكرة ودخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات والمواقع الإلكترونية، انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله.

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