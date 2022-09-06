محافظ الأنبار يكشف كلف المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مطار المحافظة

2022/09/06 | 21:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الأنبار علي فرحان، اليوم الثلاثاء، كلف المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مطار المحافظة، فيما حدد موعد إنهاء إعداد التصاميم للمرحلة الثانية من المشروع.

وقال فرحان في تصريح للوكالة المركزية، إن “مشروع مطار الانبار أقرّ ضمن موازنة 2021، وتم البدء بالمرحلة الاولى وبكلفة 47 مليار دينار”، لافتا الى أن “تصاميم المشروع أحيلت الى شركة تركية وتدقيق التصاميم الى شركة (سكوت براون) البريطانية، وتم التعاقد مع شركة (هيلب) الامريكية للاشراف على المطار”.

وأضاف، أن “تنفيذ المشروع أحيل لشركتين تركيتين وتم بعد التنافس مع 13 شركة أخرى متخصصة في عمل المطارات”، مبينا أن “الشركتين تسلمتا العمل وباشرتا بشكل فعلي في المرحلة الاولى منذ 3 اشهر”.

وأشار إلى أن “المرحلة الثانية من المطار تتعليق بالمنشآت والبنايات والبنية الفنية والتحتية، حيث تصل قيمة هذه المرحلة الى 180 مليار دينار”، مبينا أنه “أجرى زيارة الى انقرة خلال الايام الماضية لمناقشة انجاز المرحلة الثانية”.

وتابع، أنه، “نأمل أن تنجز تصاميم المرحلة الثانية من الشركة المصممة خلال الاسبوعين القادمين، لادراجها كمشروع ضمن موازنة العام المقبل من قبل وزارة التخطيط”.

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