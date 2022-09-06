بالصور.. محافظ ميسان يفتتح مدرستين نموذجيتين ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم

2022/09/06 | 21:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفتتح محافظ ميسان “علي دواي لازم” ، اليوم الثلاثاء ، مدرستين جديدتين نموذجيتين في المحافظة ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم.

تبلغ سعة إحدى المدرستين 18 صفاً في العمارة مركز المحافظة، والاخرى سعتها 9 صفوف في قضاء قلعة صالح جنوب شرقي المحافظة، وقد تم تجهيزهما بكافة المستلزمات المدرسية الحديثة”.

وقال دواي إن “المدرستين هما الثامنة عشرة والتاسعة عشرة التي تم افتتاحها خلال هذا العام” ، مشيراً الى “إفتتاح عدد من المدارس والمشاريع الأخرى بالفترة القليلة المقبلة”.

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