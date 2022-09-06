2022/09/06 | 21:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4-hHnosBAqU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة بلا حوار.. حل البرلمان أولا ام تشكيل الحكومة؟ في المحايد مع سعدون ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ازمة بلا حوار.. حل البرلمان أولا ام تشكيل الحكومة؟ في المحايد مع سعدون ضمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).