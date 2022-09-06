2022/09/06 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D2_dxXrCBTw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي: لدينا معلومة عن امكانية منح "الفقراء" حصة تموينية كل ١٥ يوما) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي: لدينا معلومة عن امكانية منح "الفقراء" حصة تموينية كل ١٥ يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).