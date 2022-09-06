2022/09/06 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0XXTr9KSU70

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشلخ: جهات سياسية مستفيدة تحاول الغاء البطاقة التموينية.. هم اشبه بعدي صدام حسين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشلخ: جهات سياسية مستفيدة تحاول الغاء البطاقة التموينية.. هم اشبه بعدي صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).