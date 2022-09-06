الديمقراطي: الوفود المفاوضة لو اجتمعت مع الجن  والانس لن تحقق الانجاز دون التيار-عاجل

2022/09/06 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء، استحالة الوصول الى اتفاقية سياسية دون التيار الصدري، مبينا ان المشاركة في جميع جلسات الحوار صورية وغير مهمة.

وقال كريم لـ(بغداد اليوم) ان "هناك لجان سابقة قيل عنها عملاقة لكنها فشلت بالوصول إلى حل وبتالي فأنا لا اتوقع ان تصل اللجنة إلى حوار ينهي الانسداد".

وتابع كريم ان "مشاركة الديمقراطي باللجنة كان بضغط من الكتل كون الديمقراطي لايريد ان يدخل بأي مفاوضات ليس فيها التيار الصدري".

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