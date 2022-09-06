النزاهة النيابية: عملية مراقبة صرفيات قانون الأمن الغذائي مستمرة ولن نسمح بالسرقات

2022/09/06 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، استمرار عملية المراقبة والتدقيق على صرفيات قانون الامن الغذائي، لمنع أي شبهات فساد.

وقال عضو اللجنة هادي السلامي، لـ(بغداد اليوم) ان "عملية المراقبة والتدقيق في الصرفيات المالية لقانون الامن الغذائي مستمرة وبشكل متواصل من قبل لجنة النزاهة البرلمانية وباقي اللجان البرلمانية المختصة، لمنع أي شبهات فساد في صرف هذا الأموال ومحاولة غياب الدور الرقابي".

وبين السلامي ان "مجلس النواب سيقدم بطلب رسمي لكافة مؤسسات الدولة لتقديم كشف مالي بكافة الصرفيات التي تمت وفق قانون الامن الغذائي، فلن نسمح بالفساد والسرقات من أموال هذا القانون، وسيكون هناك محاسبة شديدة، لاي شخص وجهة متورطة باي شبهات".

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