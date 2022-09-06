بالقناع.. أوباميانج أساسيًا لأول مرة في تشكيل تشيلسي ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

2022/09/06 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن توماس توخيل المدير الفني الألماني لفريق تشيلسي، عن تشكيل اللاعبين الذين يواجهون دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل تشيلسي ضيفًا على دينامو زغرب، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم ميلان الإيطالي وسالزبورج النمساوي.

تشكيل تشيلسي لأول مرة هذا الموسم يشهد تواجد مهاجم صريح، بظهور أوباميانج للمرة الأولى بعد انضمامه من برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.ليس أبوميانج فقط، وإنما فوفانا أيضًا يشارك في مركز المدافع بعد انضمامه من ليستر سيتي، فيما يحرس مرمى البلوز كيبا أريزابلاجا بدلًا من إدواردو ميندي.تشكيل تشيلسي أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروباحارس المرمى: كيبا.الدفاع: فوفانا، كوليبالي، ريس جيمس.وسط الملعب: ريس جيمس، ماسون ماونت، كوفاسيتش، كاي هافيرتز، بن تشيلويل.الهجوم: رحيم ستيرلينج، بير إيمريج أوباميانج.

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