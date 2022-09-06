شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي نجم القصاب ضيف حصاد الرشيد حول الازمة السياسية في العراق

2022/09/06 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2AqebnOJokA

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