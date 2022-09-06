2022/09/06 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض البيت الأبيض مطالبات بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، معتبرا أن هذا التصنيف "ليس السبيل الأكثر فعالية لمحاسبة موسكو"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يعلق على المطالبات بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يعلق على المطالبات بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).