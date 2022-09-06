بريطانيا.. الكشف عن تشكيلة تراس الحكومية

2022/09/06 | 22:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن داونينغ ستريت عن التشكيلة الحكومية لرئيسة الوزراء ليز تراس، التي تسلمت منصبها في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إثر فوزها برئاسة حزب المحافظين خلفا لبوريس جونسون.

وحسب الإعلان، تم تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية، خلفا لتراس.



وكان قد شغل منصب وزير التعليم في حكومة جونسون، كما عين كواسي كوارتنغ، وزيرا للمالية، بعد أن كان يشغل وزيرا للأعمال في حكومة جونسون.

وعينت تيريز كوفي، في منصب وزيرة الدولة لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية، كما ستشغل منصب نائبة رئيس الوزراء.



وكانت تشغل منصب وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة جونسون.

هذا وتم اختيار سويلا برافرمان لتولي منصب وزيرة الداخلية، خلفا لبريتي باتيل.



وشغلت برافرمان منصب المدعي العام في حكومة جونسون وكانت أول شخص يعلن عزمه الترشح لرئاسة حزب المحافظين في وقت سابق من هذا العام.

واختيرت ويندي مورتون لتولي منصب مسؤولة الانضباط في حزب المحافظين، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

أما وزير الدفاع بن والاس فبقي في منصبه الذي تسلمه في يوليو 2019.

ولأول مرة في تاريخ الحكومة البريطانية، لم يتم تعيين رجل أبيض اللون في هذه الوزارات (رئاسة الوزراء، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية).

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