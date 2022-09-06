الكشف عن أسباب جديدة بشأن تعليق الإطار مباحثاته السياسية- عاجل

2022/09/06 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الثلاثاء، اسباب تعليق الإطار التنسيقي لجلساته التشاورية.

وقال الصيهود في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تعليق الإطار لاجتماعاته وجلساته التشاورية بسبب اقتراب موعد زيارة الأربعين لأنها مناسبة دينية وايضا لإعطاء مساحة من التهدئة في هذه الأيام المقدسة".

وأضاف انه "نأمل ان يحصل خلال ايام زيارة الأربعين تقارب بين جميع الاطراف في وجهات النظر بغية الاسراع بتشكيل الحكومة التي ينتظرها العراقيون"، مشيرا الى ان "العراق يمر بوضع صعب نتيجة عدم إقرار الموازنة بسبب عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات وإدارة البلد من قبل حكومة تصريف الاعمال".

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