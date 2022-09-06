2022/09/06 | 22:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهو ما يدفع بأصحاب المولدات الى رفع سعر الامبير امام المواطن خلافا لتسعيرة الحكومة المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاناة الكربلائيين تتجدد.. ثنائية الحر ونقص بالكهرباء والحكومة تطلق وعودا طنانة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاناة الكربلائيين تتجدد.. ثنائية الحر ونقص بالكهرباء والحكومة تطلق وعودا طنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).