حشد العتبات تشرع بالنزول الى الشارع لتأمين الحماية للزائرين خلال زيارة الاربعين

2022/09/06 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة العباس القتالية حشد

العتبات المقدسة ، اليوم الثلاثاء،

مباشرة قطعاتها بتنفيذ الخطة الأمنية

الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين

(ع) لهذا العام 1444 هـ.

وقال قائد الفرقة ميثم الزيدي،لوكالة

نو

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