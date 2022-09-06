لقاح فيروس كورونا: الصين تقر لقاحا مضادا عبر الاستنشاق

2022/09/06 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الصين أول دولة تقر لقاحا مضادا

لفيروس كورونا يستخدم عن طريق

الاستنشاق.

وصنع اللقاح بواسطة شركة "كان سينو

بيولوجيكس" الصينية، ويحتوي على مكونات

مماثلة للقاح المحقون الذي أنتجته

الشركة ذاتها، باس

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