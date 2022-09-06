تصريحات جديدة من العراق بخصوص زوار الاربعين الايرانيين

2022/09/06 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية الايراني ،احمد

وحيدي ،الاثنين ،ان الحكومة العراقية

اكدت لايران ان الوضع الامني سيكون جيدا

في العراق بالنسبة لزوار الاربعين.

وبحسب تقرير موقع “ايرنا” الايراني ،

وفي إشارة إلى الإجراء

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